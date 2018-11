Verkrachter met enkelband slaat opnieuw toe 27 november 2018

De zogeheten 'kapelletjesverkrachter' heeft vier jaar cel gekregen voor poging tot verkrachting van een 19-jarige. Het meisje was in juli vorig jaar in het West-Vlaamse Assebroek rond halféén 's nachts op weg naar huis na een avondje uit. Bart D. (50) uit Beernem sneed haar de pas af met z'n wagen en sleurde haar van haar fiets. Het meisje kon echter haar moeder bellen, die meteen ter plaatse snelde. De aanvaller vluchtte weg. Tien maanden later vonden de speurders een link met D., die in 2004 veroordeeld werd tot tien jaar cel voor vijf verkrachtingen, waaronder één in een kapel. Sinds vorig jaar was hij vrij met een enkelband. Hoewel het slachtoffer tijdens de zitting zijn stem herkende, ontkende hij de feiten met klem. De man wordt na zijn straf ook vijf jaar bijkomend onder toezicht geplaatst van de strafuitvoeringsrechtbank. (SDVO)

