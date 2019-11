Exclusief voor abonnees Verkrachter doet zich voor als taxichauffeur 09 november 2019

Een man van 44 uit Elsene is opgepakt op verdenking van vier feiten van aanranding en verkrachting. Eén van zijn slachtoffers is de ULB-studente die eerder deze week anoniem haar verhaal deed op Facebook. Zaterdagnacht werd ze opgehaald door de bestuurder van een grijze Citroën die zich voordeed als chauffeur van taxidienst Collecto. De man ontvoerde en verkrachtte haar. Ook bij de drie andere feiten dit jaar lokte B.Y. studentes in zijn wagen. "Er zijn geen aanwijzingen dat de verdachte daadwerkelijk voor een taxibedrijf werkt", zegt het Brusselse parket. (WHW)