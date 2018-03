Verkoudheid dodelijk voor chimpansees 10 maart 2018

00u00 0

Overal in Afrika worden chimpansees bedreigd door een dodelijk virus, waarschuwen Amerikaanse wetenschappers. Bij een uitbraak van het virus in een natuurpark in Oeganda, stierven vijf van de 56 chimpansees.

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN