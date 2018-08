Verkoopcijfers MDxHealth zijn niet straf genoeg 31 augustus 2018

Beleggers straften een zwak tweede kwartaal af bij het Luikse diagnosticabedrijf MDxHealth. Dat is gespecialiseerd in testen op prostaatkanker. Het heeft er twee op de markt. ConfirmMDx werkt op basis van weefsel, SelectMDx op basis van een urineanalyse. Over het eerste kwartaal pakte het bedrijf uit met een omzetstijging uit de verkoop van zijn producten met 60%. Die lijn werd evenwel niet doorgetrokken. Na de eerste zes maanden is er nog slechts sprake van een vooruitgang met 39%, wat maskeert dat het tweede kwartaal bepaald geen hoogvlieger was. Uitgesplitst per product kwam de omzet van SelectMDx in het eerste semester 46% hoger uit op 1,1 miljoen dollar, die van het zwaarder wegende ConfirmMDx groeide maar 28% tot 14,2 miljoen dollar als gevolg van een zwakke verkoop in de VS. Op financieel vlak zag MDxHealth over het eerste semester een winst van 538.000 dollar omslaan in een verlies van 15,1 miljoen. Eind juni had MDxHealth nog 40,9 miljoen dollar in kas. Stéphanie Put van Degroof Petercam raadt aan het aandeel te 'houden'. Haar koersdoel bedraagt 4,10 euro. Bij KBC Securities staat het aandeel dan weer op 'kopen' met een koersdoel van 4,90 euro.

HLN