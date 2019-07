Exclusief voor abonnees Verkoopcijfers blijven straf 24 juli 2019

00u00 0

De Grote Sprong voorwaarts heeft gin al lang gemaakt: de omzet in supermarkten en andere winkels lag in 2010 nog op 14 miljoen euro, en schoot door naar ruim 76 miljoen euro in zes jaar tijd. De piek mag dan al voorbij zijn, toch zijn de omzetcijfers nog altijd spectaculair. "In een markt die het lastig heeft sinds de taksverhoging die in 2016 inging, blijft gin bij de sterkst verkopende alcoholische dranken", zegt Tom Penninckx van marktonderzoeksbureau Nielsen. "Tegenwoordig gaat alleen bruine rum er nog op vooruit, alle andere sterke drank verliest omzet. Dat is niet alleen omdat mensen minder sterke drank drinken, wel omdat ze meer in het buitenland kopen en omdat ze goedkopere alternatieven hebben gezocht. Zo is de gin van Aldi twee jaar op rij verkozen tot beste product op de markt, aan een prijs die vér onder de dure merken zit." (SSL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis