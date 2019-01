Verkoop zonneboilers in vrije val 09 januari 2019

We plaatsen nog amper zonneboilers op onze daken. In Vlaanderen zijn vorig jaar ongeveer 3.800 warmwatertoestellen die werken op zonne-energie geïnstalleerd, dat zijn er zowat 16.000 minder dan vijf jaar eerder. Dat meldt VRT op basis van cijfers van het Vlaams Energieagentschap. De sector wijt de dalende interesse niet zozeer aan het terugschroeven van de premie - die werd in 2013 van maximaal 4.125 euro naar de huidige maximale 2.750 euro teruggebracht - maar wel aan het gebrek aan promotie door de overheid. Voormalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) laat via Twitter weten dat "de overheid geen reclamebureau is en de sector dit ook zelf moet aanpakken".