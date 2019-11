Exclusief voor abonnees Verkoop van extraatjes brengt Ryanair 30% meer op 05 november 2019

Ryanair heeft in het voorbije kwartaal meer geld binnengehaald door reizigers extraatjes te verkopen, zoals voorrang bij het instappen en gereserveerde plaatsen. Zo kon de Ierse lagekostenmaatschappij de lagere ticketprijzen en de problemen met de Boeing 737 MAX compenseren. De aanvullende verkopen brachten bijna 30% meer geld op dan het jaar voordien. De totale operationele omzet steeg met 12%, tot bijna 2,78 miljard euro. De nettowinst steeg met 8% tot 910 miljoen euro. Dat was fors meer dan waar analisten op hadden gerekend. Ryanair blijft voorzichtig over zijn verwachtingen voor de rest van het jaar, maar rekent op iets gunstigere ticketprijzen dan vorige winter - al hangt dat onder meer af van de brexit.

