Verkoop tweedehandsdiesels daalt 15 januari 2019

Na de verkoop van nieuwe dieselwagens zit ook die van tweedehandsdiesels in het slop. Volgens de website GoCar had afgelopen december nog slechts 55% van alle aangeboden modellen een dieselmotor. Een jaar eerder was dat nog 59%. Het duurt ook langer voor een wagen verkocht raakt, van gemiddeld 45 dagen in 2015 tot 62 dagen vorig jaar. De terugvallende verkoop is het gevolg van onder meer de strengere normen voor oude dieselwagens.