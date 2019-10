Exclusief voor abonnees Verkoop smartwatches groeit zeven keer sneller dan smartphones 24 oktober 2019

Eén Belg op de vijf heeft een smartwatch of fitnessband. In de afgelopen vier jaar is de markt van deze zogenaamde 'wearables' zeven keer sneller gegroeid dan die van smartphones en veertien keer sneller dan die van laptops en tablets. Drie op de vijf gebruikt zijn 'wearable' iedere dag, zo blijkt uit de jaarlijkse Global Mobile Consumer Survey van Deloitte.

