Verkoop motors en scooters maakt inhaalbeweging

In juni werden in België 4.218 nieuwe motors en scooters ingeschreven, ruim de helft meer dan in juni vorig jaar. Sectorfederatie Febiac spreekt van een inhaalbeweging na de lockdown. Die komt volgens de federatie niet als een verrassing: "Het seizoen van de gemotoriseerde tweewielers start traditioneel bij het begin van de lente, maar werd nu uitgesteld door de corona-uitbraak", klinkt het. Tijdens de lockdown waren dealers gesloten en waren alleen noodzakelijke verplaatsingen toegelaten. Na de versoepelingen in mei verbeterde de verkoop, waardoor de daling tegenover een jaar eerder nog 6 procent bedroeg. In juni nam de verkoop vervolgens met bijna 53 procent toe. Daarmee is meteen ook een groot deel van de daling tijdens de lockdown goedgemaakt. Ook de bromfietsen tekenden in juni positieve cijfers op, maar die waren niet zo spectaculair: +8 procent.

