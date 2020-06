Exclusief voor abonnees Verkoop kunstwerken moet British Airways helpen redden 17 juni 2020

00u00 0

Het noodlijdende British Airways is dringend op zoek naar cash. De luchtvaartmaatschappij wil daarom ten minste tien kunstwerken verkopen. Op die manier hoopt het snel miljoenen ponden te kunnen ophalen. Het idee om een deel van de kunstcollectie via veilinghuis Sotheby's te verkopen, komt van een medewerker. Het gaat om werken van bekende kunstenaars, zoals Damien Hirst, Peter Doig en Bridget Riley, die nu nog de zogenoemde executive lounges van de luchtvaartmaatschappij sieren. Een van de kunstwerken die in verkoop gaan, zou naar verluidt meer dan 1 miljoen pond (1,11 miljoen euro) waard zijn. Eerder kondigde British Airways al twaalfduizend ontslagen aan. Die zijn nodig om het bedrijf overeind te houden nu de inkomsten vrijwel stilliggen door de coronapandemie. Volgens British Airways-CEO Alex Cruz is zelfs met de aangekondigde ontslagen het voortbestaan van de Britse vliegmaatschappij allesbehalve zeker.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen