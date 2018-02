Verkoop je oude kledij 15 februari 2018

00u00 0

JOC Ieper en A New Breeze organiseren op zaterdag 24 maart van 10 tot 18 uur onder de noemer 'Clean Up Your Closet 2.0' een tweedehands fashion-beurs voor dames en heren. Die vindt plaats in de concertzaal van het jeugdhuis JOC in Ieper.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN