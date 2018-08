Verkoop glyfosaat vanaf eind september verboden 21 augustus 2018

Over ruim een maand wordt de verkoop van glyfosaat verboden. Dat stelde federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) gisteren in 'La Libre Belgique', in een antwoord op de Waalse milieuminister Carlo Di Antonio (cdH). "De Raad van State gaf een gunstig advies, en ik wacht nu op de publicatie in 'het Staatsblad'. De beslissing werd dus genomen. De inwerkingtreding van de maatregel is zeer binnenkort te verwachten." Het koninklijk besluit moet voor 15 september gepubliceerd worden, en treedt tien dagen later in werking. Professionals, zoals landbouwers, mogen het product wel blijven kopen en gebruiken.

