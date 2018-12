Verkoop Faux Gras daalt en GAIA is tevreden 14 december 2018

Faux Gras, het diervriendelijke alternatief voor foie gras van dierenrechtenorganisatie GAIA, is op zijn retour. In België werden er vorig jaar 240.000 doosjes verkocht, dit jaar zullen dat er maar 150.000 zijn, maar dat vinden ze bij GAIA net goed nieuws. "Ons enige doel is om de verkoop van echte foie gras tegen te gaan, en dat lukt prima. Wanneer de interesse in foie gras afneemt, is het logisch dat ook de verkoop van Faux Gras daalt", klinkt het. Overigens breekt de Faux Gras dit jaar wél door in het buitenland. "Met 500.000 doosjes in de winkelrekken dit jaar, tegenover 355.000 vorig jaar, is de stijging sterker dan ooit. Tegen het einde van dit seizoen zullen we 300.000 dozen verkocht hebben in Frankrijk." (MAC)

