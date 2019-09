Exclusief voor abonnees Verkoop fairtrade-producten met 24% gestegen 27 september 2019

Fair Trade zit in de lift. De verkoop van producten met een eerlijkehandelcertificaat is in 2018 met 24% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Enabel, het Belgische Ontwikkelingsagentschap, publiceerde. Steeds meer grote bedrijven en supermarkten springen op de fairtradekar en dat doet de populariteit goed. Bovendien wordt eerlijke handel steeds diverser en zitten meer en meer Belgische en Europese producten die uitgaan van een duurzaam landbouwmodel in het aanbod. Enabel wijst er wel op dat slechts 15% van de Belgen die bewust willen consumeren, de link leggen met eerlijke producten. De meeste Belgen associëren die term in de eerste plaats met het kopen van seizoensgebonden (49%) en lokale producten uit de korte keten (39%) of met het hergebruik en verminderen van afval (46%).

