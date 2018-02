Verkoop camionettes spurt omhoog 23 februari 2018

In België werden vorige maand 12,3% meer bedrijfs- of commerciële voertuigen ingeschreven dan in januari 2017. Er kwamen in totaal 9.069 bestelbusjes, touringcars en vrachtwagens bij. In de hele Europese Unie zijn de inschrijvingen vorige maand gestegen met bijna 8%, naar een kleine 188.000. In bijna alle grote autolanden was er een stijging, meldt autobrancheorganisatie ACEA. Italië en Spanje noteerden zelfs pieken van meer dan 15%. In het door brexitzorgen geplaagde Verenigd Koninkrijk ging de verkoop wel met bijna 6% omlaag.