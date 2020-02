Exclusief voor abonnees Verkoop antirookpil vervijfvoudigd 07 februari 2020

In één jaar tijd gingen vijf keer meer verpakkingen Champix over de toonbank bij de apotheker. Champix (of varenciline) is een geneesmiddel dat helpt bij het stoppen met roken en dat enkel op medisch voorschrift te krijgen is. Sinds een jaar worden drie behandelingen in een periode van vijf jaar terugbetaald door het ziekenfonds, terwijl dat vroeger maar twee keer was voor een heel leven. Voor de startverpakking betaal je 14,80 euro (zonder tussenkomst 49,95 euro). Een voortgezette behandeling van tien weken kost 15 euro (zonder tussenkomst197,30 euro). In de eerste tien maanden van 2019 gingen 55.175 verpakkingen de apothekersdeur uit.

