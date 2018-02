Verkoop alcoholvrij bier nog niet om op de toog te dansen 02 februari 2018

Belgische brouwers mogen hun alcoholvrij bier dan wel sinds vorig jaar stevig promoten, de cijfers zijn voorlopig niet om op de toog te dansen. Het alcoholloze bier maakt nog steeds maar drie procent van de biermarkt uit. In absolute cijfers: van de 217 miljoen liter bier die er in de Belgische supermarkten over de toonbank ging vorig jaar, was amper 6 miljoen liter alcoholvrij.