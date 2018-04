Verkoop 3M-fabriek redt 85 banen 24 april 2018

De Amerikaanse groep 3M, bekend van Post-its en Pritt-lijm, verkoopt zijn filiaal Wendt Boart - met een fabriek in Nijvel - aan de Altifort Group. Door de overname zou de werkgelegenheid in Nijvel behouden kunnen blijven. Vorig jaar had 3M nog de intentie aangekondigd om de vestiging, waar 107 mensen werken, te sluiten. De verkoop zou tegen juni rond moeten zijn. Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet spreekt van 85 geredde jobs, maar daar bestaat nog onduidelijkheid over.

