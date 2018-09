Verkiezingen 04 september 2018

Als de cocaïnemaffia in Antwerpen en de haven volgens een vertrouwelijk politierapport doordringt in de hele samenleving, en zelfs zal doordringen in de politiek, dan had Antwerps burgemeester De Wever beter stiekem zijn plan dat klaarligt in werking laten treden, zonder dat eerst uit te smeren in de pers. Of zitten de nakende verkiezingen er voor iets tussen?

Danny Vandevijvere, Lauwe

