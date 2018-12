Verkiezingen Congo weer uitgesteld 21 december 2018

De langverwachte verkiezingen in Congo worden met een week uitgesteld, tot zondag 30 december. Céni-voorzitter Corneille Nangaa gaf als reden voor het uitstel de brand vorige week in een opslagplaats van de commissie in Kinshasa, waarbij 80% van de stemcomputers werd vernield. De voorzitter verwees ook naar de vertraging bij de verspreiding van de stembiljetten. Met twee jaar vertraging zouden de Congolezen zondag naar de stembus trekken om een opvolger te kiezen voor president Joseph Kabila. Die leidt het land al sinds 2001. Zijn tweede en volgens de grondwet laatste termijn liep eind 2016 af.