Verkiest Alioui (Monaco) Cercle boven Arsenal en City? 06 augustus 2018

Nogal wat topclubs uit de Premier League trekken momenteel stevig aan de mouw van het 19-jarige Franse talent Nabil Alioui van Monaco. Met name Arsenal en Manchester City strijden om diens handtekening, terwijl ook Fulham in de race is. Monaco zelf hoopt dat de jonge spits alsnog zijn verblijf wil verlengen en zou hem in dat geval bij Cercle Brugge onderbrengen. Deze week hoopt Cercle op meer duidelijkheid. Enige onzekerheid heerst er bij groen-zwart ook over Irvin Cardona, die anderhalve week geleden met een spierletsel uitviel op training. De spits verblijft momenteel in Frankrijk voor bijkomend onderzoek. Wesley Vanbelle staat dicht bij een overgang naar een club uit 1B. Ook voor Stephen Buyl, van wie de huur bij Westerlo afliep, wordt een oplossing gezocht. (LUVM)

