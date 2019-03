Verkenner van Abaaoud moet in Polen cel in 23 maart 2019

In Polen is een Marokkaan veroordeeld die als verkenner voor IS door Europa heeft gereisd. Een jaar geleden beschreven wij al hoe Mourad Taleb (29) het continent doorkruiste alsof hij een student in zijn sabbatjaar was. Hij postte voluit foto's van zijn trip, maakte overal vrienden en trouwde zelfs met een meisje dat hij in Polen ontmoette. Zij was geen moslima en op zijn Facebookaccount was er niet het minste spoor van radicalisering te zien. Maar veiligheidsdiensten achterhaalden dat hij in 2014 een ontmoeting had met Abdelhamid Abaaoud, de Molenbeekse coördinator achter veel IS-terreur. Die zou hem de opdracht hebben gegeven om routes uit te stippelen voor terroristen op weg van Syrië naar een Europees doelwit. Taleb ontkent nog altijd tot IS te behoren, maar de rechtbank in Katowice achtte dat gisteren bewezen. Hij kreeg drie jaar en acht maanden cel. (GVV)

