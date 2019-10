Exclusief voor abonnees Verkeersles bij verkeersboete 28 oktober 2019

Bijna 200.000 verkeersovertreders kregen de voorbije zes maanden bij hun boete een sensibiliseringsfiche met tips over hoe ze veiliger kunnen rijden. Om naast het verbaliseren ook te sensibiliseren, worden de fiches bij willekeurige overtreders aan het proces-verbaal toegevoegd. Intussen werden al 164.000 van die fiches meegestuurd met pv's voor snelheidsovertredingen, 3.000 naar chauffeurs die te veel gedronken hadden, 15.000 naar bestuurders die hun gsm gebruikten achter het stuur en 8.000 naar wie geen veiligheidsgordel droeg. In de fiches staat bijvoorbeeld te lezen dat de kans op zware letsels minder groot is bij een lagere snelheid. En lezers krijgen ook de raad om zich vooral niet te laten opjagen door achtervolgers. (BJM)

