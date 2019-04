Exclusief voor abonnees Verkeersjungle 04 april 2019

00u00 0

Er ligt een fietspad, maar fietsers rijden op de weg. Er ligt een voetpad, men wandelt op het fietspad of de weg. Er ligt een rijweg: we rijden over de witte lijn, het fietspad, desnoods het voetpad en halen dus rechts in want we zijn "gehaast"... Zolang de mentaliteit van élke weggebruiker niet verandert, zullen we dagelijks met heel gevaarlijke, al dan niet dodelijke situaties, geconfronteerd worden.

Dominiek Cottens

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen