Verkeersinfo op smartphone: is dat wel een goed idee? 10 april 2018

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) onderzoekt of een systeem van gepersonaliseerde verkeersberichten op de smartphone een alternatief kan zijn voor de dynamische informatieborden op snelwegen, die al vijftien jaar in gebruik zijn. Zo zou je als bestuurder berichten kunnen krijgen als 'Let op, er is verderop file' of 'Ziekenwagen op 400 meter'. Er loopt al een proefproject voor truckers. Mobiliteitsexpert Kris Peeters (KU Leuven) is niet enthousiast omdat de overheid dubbelzinnige signalen uitzendt. "Enerzijds zegt ze voortdurend dat automobilisten meer oog moeten hebben voor de weg, en tegelijk zou ze de smartphone een centrale plaats geven in de wagen."