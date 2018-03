Verkeersellende bewijst nut thuiswerkalarm Redactie

03 maart 2018

00u00 0 De Krant Het venijn van de winterprik zat 'm in de staart. Een recordavondspits met ruim 500 kilometer file, 130 geschrapte vluchten, maar géén thuiswerkalarm. "Compleet onverantwoord", zegt mobiliteitsorganisatie Touring. "Kunnen we eindelijk leren anticiperen?"

8 februari. Het KMI geeft code oranje want er is sneeuw op komst. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) kondigt een thuiswerkalarm af om iedereen telewerken aan te raden. De overlast viel uiteindelijk mee omdat de sneeuw later viel dan verwacht. 'Was het alarm wel nodig?', klonk het her en der, terwijl minister Peeters zich op de borst klopte dat het perfect gewerkt had. Want, zie: geen files. Dat er nauwelijks sneeuw of ijzel lag, leek niet van tel.

Gisteren. Opnieuw voorspelt het KMI sneeuw, aanvriezende regen en gladde wegen. Ze schatten het risico iets milder in dan in februari en houden het op code geel, met een verhoging naar oranje in het achterhoofd. Om 10 uur - als iedereen al op het werk zit - schaalt het KMI het risico op. De avondspits van meer dan 500 kilometer is een ramp. Tot drie uur lang staan pendelaars aan te schuiven op de Brusselse Ring. Brussels Airport schrapt 130 vluchten en sluit enkele pistes. De federale politie verlaagt de maximumsnelheid op de snelwegen naar 90 per uur wegens spekglad. Strooiwagens rijden massaal uit, maar de eerste laag strooizout wordt gewoon weggespoeld. Hoezo, thuiswerkalarm?

