Verkeersbord ziet everzwijn nog voor het er is

26 maart 2019

Hoogdag in Limburg voor het wild, gisteren. Het wildwaarschuwingssysteem op de Kamperbaan (N73) in Hechtel werd er officieel in gebruik genomen. Met behulp van slimme sensoren kunnen weggebruikers via dynamische verkeersborden gewaarschuwd worden voor overstekend wild dat in aantocht is. De maatregel moet ongevallen met wild vermijden, zonder het leefgebied van de wilde dieren te versnipperen of te begrenzen. "Dit verhoogt de veiligheid van mens én van dier", aldus minister van Mobiliteit en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). In het nabijgelegen Peer konden de schapenhoeders dan weer opgelucht ademhalen. Wolven Naya en Gust zijn daar al weken op rooftocht en doden het ene schaap na het andere. Stevige omheiningen mét stroomdraad blijkt de enige oplossing: "En van die inspanningen vergoeden wij 80 procent", zegt minister van Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V). "We gaan ook experimenteren met halsbanden die de schapen om krijgen. Als ze stress hebben, weerklinkt een hoge toon die de wolven wegjaagt." (BVDH/MMM)

