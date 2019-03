Verkeersbord waarschuwt: opgepast, everzwijn 08 maart 2019

In Kiewit, bij Hasselt, heeft de stad deze week de eerste verkeersborden geplaatst die bestuurders moeten waarschuwen voor de vele overstekende everzwijnen. De buurt rond de Pukkelpopweide en het lokale vliegveldje worden al een tijd geplaagd door grote kuddes. De dieren steken 's nachts vaak in grote groepen de rijbaan over. Zelfs langs de drukke verbindingsweg Hasselt-Eindhoven werden al everzwijnen gesignaleerd, waardoor bestuurders in de remmen moeten gaan. De borden worden al enkele jaren gebruikt in Nederland, en met dezelfde waarschuwingsborden hoopt nu ook Hasselt aanrijdingen te vermijden. (RTZ)