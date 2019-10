Exclusief voor abonnees Verkeerde tweelingbroer doodverklaard: "Dit is niet meer grappig" 09 oktober 2019

Jean en Joseph De Cock, een identieke tweeling uit Ganshoren, is het slachtoffer geworden van een tragische persoonsverwarring. Na het overlijden van Jean kreeg zijn broer Joseph plots brieven die gericht waren aan zíjn nabestaanden - alsof Joseph dood was. Ook werden Josephs bankrekeningen ei zo na geblokkeerd. Waarschijnlijk ligt een administratieve vergissing aan de basis van de verwarring. Peggy De Cock, de dochter van Jean, wil dat de oorzaak wordt gevonden. "Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn oom", zegt ze. "Mijn papa zal het niet meer weten, maar mijn oom heeft niet alleen last met zijn administratie, maar wordt ook opnieuw met zijn neus op het overlijden van zijn broer gedrukt. Omdat ze tweeling zijn, werden ze vroeger al door elkaar gehaald. Ze wisselden op school weleens van bank en in het leger namen ze elkaars wachtdienst over. Maar dit is niet meer grappig. Ik wil hier geen enorme zaak van maken, maar we willen weten wie verantwoordelijk is. Excuses zijn toch op hun plaats. Dat zou het minste zijn." (JCV)

