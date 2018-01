Verkeerde man vervolgd voor aanval op politie 00u00 0

Het parket heeft een verkeerde verdachte vervolgd - dat merkte het na het herbekijken van camerabeelden. In september vorig jaar vielen drie mannen de politie aan in Borgerhout toen een patrouille daar een dronken man wilde arresteren. Een omstaander sprong de agenten in de nek. Het incident werd gefilmd door een politiecamera. De procureur dagvaardde gisterochtend drie verdachten maar gaf de vergissing toe. "We hebben de beelden nog eens bekeken. Verdachte Zakaria B. is niet de man die de agent aanvalt. De man is verward met de broer van de dronken man. Die broer gaan wij ondervragen." Zakaria B. wordt evenwel nog altijd gezocht als 'voortvluchtige gevangene'. (PLA)