Verkeerd knopje ingedrukt: 'kaping' Schiphol blijkt blunder

Alle hens aan dek, gisteravond op de luchthaven van Schiphol. Nadat er een melding was binnengelopen over de kaping van een vliegtuig van Air Europa, rukten de hulpdiensten massaal uit. Onder meer een zwaarbewapend arrestatieteam en twee traumahelikopters repten zich ter plaatse, terwijl een deel van de luchthaven werd afgesloten. Vals alarm, zo bleek enkele uren later. "Op de vlucht Amsterdam-Madrid is per ongeluk een waarschuwing geactiveerd die het protocol rond kapingen in gang zette. Het spijt ons zeer", tweette de Spaanse luchtvaartmaatschappij. Volgens bronnen in de Nederlandse pers wilde de gezagvoerder van het vliegtuig aan een stagiair uitleg geven over de alarmcodes, waarna hij per toeval op de verzendknop drukte - met alle gevolgen van dien. (BCL)

