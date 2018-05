Verjongde Yellow Tigers meten zich met wereldtop VOLLEYBAL NATIONS LEAGUE VROUWEN 15 mei 2018

Vandaag start de Nations League - vroegere World League - bij de vrouwen. België opent deze internationale competitie in Ningbo (China) tegen Zuid-Korea, morgen is China aan de beurt en ten slotte volgt een duel tegen de Dominicaanse Republiek. Daarna vliegt de Belgische selectie meteen door naar Japan voor het tweede deel tegen toplanden VS, Japan en Nederland. De twee oefenduels tegen het Turkije van de Italiaanse succestrainer Giovanni Guidetti gaven bondscoach Gert Vande Broek op de fandag een tevreden gevoel. Nu volgen vijf weken lang stevige confrontaties tegen de wereldtop. "De groep is vernieuwd en nog jonger", stelt Vande Broek. "De werklust en de gretigheid zijn veelbelovend. Speelster van het Jaar Céline Van Gestel zet haar rol, die ze ook bij kampioen Asterix Avo reeds vervulde, op een knappe manier verder. Zij moet de taken van de vroegere ploegkapitein Charlotte Leys op het terrein overnemen. Kaja Grobelna deed het al erg goed als hoofdaanvalster, maar zij mag niet alleen het gewicht van de wedstrijd op haar schouders krijgen. Daar moeten we aan werken. Britt Herbots - Speelster van het Jaar in Frankrijk - kan haar daarbij helpen. Ilka Van de Vijver is de nieuwe ploegkapitein en als spelverdeelster speelt zij een belangrijke rol in de zoektocht naar een andere manier van spelen." (WVM)

