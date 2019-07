Exclusief voor abonnees Verjaardagsfeest Imelda Marcos: 240 gasten naar ziekenhuis 04 juli 2019

De voormalige first lady van de Filipijnen, Imelda Marcos, heeft geen te beste 90ste verjaardag achter de rug. De weduwe van dictator Ferdinand Marcos zag het groots en nodigde 2.500 mensen uit op haar feest. Helaas moesten 240 gasten afgevoerd worden naar het ziekenhuis met een voedselvergiftiging. Ze hadden last van duizeligheid, braken en buikloop. De gastvrouw zelf had geen klachten. Imelda Marcos staat bekend om haar opzichtige levensstijl. Tijdens het presidentschap van haar man bezat ze meer dan 1.000 paar schoenen.