Veritas gaat over in bekende handen

De keten van winkels voor kleren en naaibenodigdheden Veritas is overgenomen door een nieuwe vennootschap Satirev (anagram van Veritas), met daarin enkele bekende namen. Het gaat om Marc van Hool, van de gelijknamige busbouwersfamilie, Erwin Osta van de doe-het-zelfketen Hubo en Walter Van Gastel, van de gelijknamige keten van tuinzaken. Osta kocht in 2012 de winkels van Van Gastel over. Dat meldt 'De Tijd' op basis van het Belgische Staatsblad.

