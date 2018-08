Verhulst geslachtofferd bij Lokeren 11 augustus 2018

00u00 0

Komt dat nog wel goed? Geen Davino Verhulst vanavond tussen de Lokerse palen tegen STVV. De doelman wordt door Peter Maes geslachtofferd voor de recente 0 op 6 en de 7 tegengoals. Verhulst - duidelijk enorm ontgoocheld - verliet gisteren vroegtijdig de training. In de plaats van Verhulst start de jonge Ortwin De Wolf. Nieuw is dit niet voor Verhulst, want ook in 2015 - na twee speeldagen, door Bob Peeters - en in 2016 - na vier speeldagen, onder Georges Leekens - moest de doelman vroeg op het seizoen plaatsruimen. Telkens voor Copa. Die ervaringen zullen wat nu gebeurt alleen maar pijnlijker maken voor de 30-jarige doelman, die zijn manager meteen de opdracht gaf uit te kijken naar een andere club. (MVS)