Exclusief voor abonnees Verhuist 'Gert Late Night' van Antwerps jacht naar villa in Oostduinkerke? 20 maart 2020

00u00 0

Het lijkt zo goed als zeker dat het nieuwe seizoen van 'Gert Late Night' dit voorjaar niet vanop het jacht van Gert Verhulst, in de schaduw van het MAS in Antwerpen, zal worden uitgezonden. Wellicht volgt een verhuis naar zijn statige villa in Oostduinkerke.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis