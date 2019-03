Verhoogde waakzaamheid tijdens vrijdaggebed 22 maart 2019

Verscheidene politiezones in ons land zullen de moskeeën op hun grondgebied vandaag extra in de gaten houden tijdens het vrijdaggebed. "Sinds de aanslagen in Nieuw-Zeeland, vorige week, geldt er al een verhoogde waakzaamheid, onder meer tijdens de gebedsuren", klinkt het in de zone Brussel-West. In de zones Brussel-Noord en -Zuid luidt het dat de "patrouilles geheroriënteerd worden". Ook onder meer in Kortrijk kondigt de politie extra toezicht aan en in Gent zullen buurtinspecteurs "zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar" zijn in de nabijheid van moskeeën.