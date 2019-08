Exclusief voor abonnees Verhoogd politietoezicht bij start nieuwe schooljaar 29 augustus 2019

Om een vlotte start van het nieuwe schooljaar te garanderen, houdt de lokale politie de volgende weken extra toezicht in de schoolomgevingen. Onder meer in Leuven, Gent, Mechelen en Brugge komt er 'schoolpoorttoezicht'. Daarbij wordt onder meer toegekeken op het gebruik van kinderzitjes, het dragen van de gordel, en de parkeerproblematiek aan de schoolpoort. De nadruk ligt daarbij vooral op sensibilisering, maar sommige korpsen zullen ook boetes uitschrijven waar nodig. Op gevoelige plekken zal de politie ook flitscontroles houden. Speciale aandacht gaat uit naar scholen waar de verkeerssituatie tijdens de vakantie is veranderd. In meerdere politiezones zullen gemeenschapswachten de politie ondersteunen, bijvoorbeeld aan oversteekplaatsen.

