Exclusief voor abonnees Verhoogd brandgevaar in Vlaamse bossen 29 mei 2020

00u00 0

Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos waarschuwt voor verhoogd brandgevaar in de provincies Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen. De risicofase wordt er opgetrokken van geel naar oranje. In Antwerpen en Limburg staan de risicofases al langer op oranje. "Het is zeer droog en de komende dagen worden opnieuw hoge temperaturen, geen neerslag en een matige tot sterke oostenwind voorspeld. Die combinatie vormt een gevaarlijke cocktail voor brandgevaar, waardoor waakzaamheid geboden is", klinkt het. Het agentschap van de Vlaamse overheid maant aan tot voorzichtigheid en extra waakzaamheid tijdens een bezoek aan de natuur. Het vraagt om niet te roken en al zeker geen vuur te maken. Boswachters zullen de situatie ook opvolgen. Daarnaast roept Natuur en Bos op om jonge kinderen nog beter in de gaten te houden in de natuur en hen zeker niet alleen in het bos te laten spelen. "Een brand kan vlug van een zeer kleinschalig naar een groter probleem escaleren. Een smeulende sigaret of bijvoorbeeld glas, vonken of hete voorwerpen, zoals onderdelen van machines, kunnen snel zorgen voor een grotere brand." (MAC)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen