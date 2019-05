Exclusief voor abonnees Verhofstadt wil uitleg over "duivels plan" van Italiaanse premier 22 mei 2019

00u00 0

Liberaal fractieleider in het Europees Parlement Guy Verhofstadt daagt Italiaans vicepremier Matteo Salvini uit voor een debat. In een videoboodschap op Twitter wijst hij op de banden tussen radicaal-rechts in Europa en Rusland. Met het opstappen van FPÖ-leider Heinz-Christian Strache in Oostenrijk zwellen de berichten over de banden tussen extreemrechts in Europa en het Rusland van Vladimir Poetin verder aan. Verhofstadt vindt dat Salvini als "leider van extreemrechts in Europa" klaarheid moet scheppen. "Omdat u en uw rechtse vrienden Marine Le Pen, Strache en Orbán samenzweren met Poetin en door hem betaald worden om Europa kapot te maken, daag ik u uit voor een debat", zegt hij. "Mensen hebben het recht te weten welk duivels plan u in gedachten hebt."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis