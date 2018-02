Verhofstadt wil terug naar Gent 19 februari 2018

Als Guy Verhofstadt (Open Vld) een goede uitslag haalt bij de gemeenteraadsverkiezingen, zal hij in Gent deze keer wel zijn zetel opnemen. Dat zegt het Europees Parlementslid in een interview met 'De Zondag'. Vorige maand raakte al bekend dat de ex-premier de lijst van Open Vld in Gent zal duwen. Dat deed hij ook in 2012, maar toen besloot hij zijn zetel niet op te nemen. Van 1976 tot 1982 en van 2007 tot 2009 zat hij ook al in de gemeenteraad. "Ik heb er wel zin in, ja. Op voorwaarde dat de Gentenaars mij dus willen. Ik woon en leef in Gent en heb iets te vertellen over die stad." (YDS)