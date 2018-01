Verhofstadt maakt comeback 29 januari 2018

Bij de Gentse liberalen heeft Guy Verhofstadt gisteren zijn comeback gemaakt als lijstduwer.

Terwijl lijsttrekker Mathias De Clercq het op de nieuwjaarsreceptie van zijn afdeling het vooral had over het circulatieplan, hakte Verhofstadt in op de andere partijen: "Onze lijst wordt niet samengesteld vanuit Antwerpen en we wisselen niet van lijsttrekker zoals van onderbroek." (EDG)

