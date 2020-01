Exclusief voor abonnees Verhofstadt krijgt Europese topjob 17 januari 2020

00u00 0

Guy Verhofstadt krijgt een vooraanstaande rol in de conferentie over de toekomst van Europa. De drie grootste politieke fracties van het Europees Parlement zijn het er na maanden discussie over eens geraakt dat de conferentie geleid zal worden door een driekoppig orgaan. Dat is gisteren uit goede bronnen in Straatsburg vernomen. Verhofstadt wordt de persoon die de bijeenkomsten van de plenaire vergadering, de stuurgroep en de uitvoerende raad van de conferentie "bijeenroept, coördineert en leidt". De functie komt de facto neer op het voorzitterschap.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis