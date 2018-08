Verheyen: "Tevreden ondanks resultaat" 06 augustus 2018

Oostende speelde een sterke eerste helft op Anderlecht, maar viel nadien terug en kreeg uiteindelijk nog een stevige trap onder de broek. "De uitslag op zich is niet zo belangrijk", analyseerde coach Gert Verheyen. "Of je nu met 2-1 of 5-2 verliest, wat maakt het uit? Ondanks de zware cijfers ben ik niet ontevreden. De eerste helft speelden we héél gedisciplineerd en gaven we nauwelijks iets weg. De goals vallen na foutjes, maar ik ga mijn spelers niet met de vinger wijzen, want ze deden het voortreffelijk. Misschien hebben we bij balbezit iets te weinig getoond. Maar tot de 3-1 heb ik echt het gevoel gehad dat we hier iets konden doen." (MJR)