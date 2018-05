Verheyen steunt Martínez: "De bondscoach beslist toch?" 25 mei 2018

Over de niet-selectie van Radja Nainggolan wou Gert Verheyen zich gisteren bij zijn voorstelling niet uitlaten. Wél sprong hij in de bres voor bondscoach Roberto Martínez. "Ik heb veel te veel respect voor hem om mij te moeien, want dat heb ik de voorbije vijf jaar (als jeugdtrainer bij de KBVB, red.) ook niet gedaan. Los van Nainggolan vind ik wel dat een trainer op zijn minst het recht moet hebben om beslissingen te nemen. Het is absurd dat dit niet meer kan. Nochtans is het de logica zelve, want hij is de bondscoach, en die beslist toch?" (TTV)