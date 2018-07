Verheyen rekent niet langer op Bjelica bij KVO 27 juli 2018

Het avontuur van Aleksandar Bjelica bij KV Oostende lijkt voorbij. De Nederlandse Serviër is uit de gratie van Gert Verheyen gevallen en lijkt allerminst moeite te doen om de verzuurde relatie te herstellen. Eerder in de voorbereiding kreeg Bjelica, die zijn taken niet uitvoert, al eens een waarschuwing toen Verheyen de linkerflank twee dagen naar huis stuurde.

