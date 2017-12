Verheyen niet naar W.-Beveren, Hyballa, Mercier of Vermant T1? 00u00 0

Gert Verheyen, één van de topkandidaten om bij Waasland-Beveren Philippe Clement op te volgen, besliste om op dit moment niet in te gaan op het Wase voorstel. De trainer van de Belgische U19 ligt nog onder contract bij de nationale ploeg. Ook Adri Koster (ex-Club Brugge) was even in beeld, maar ook hij viel nu af. De komende dagen zit Waasland-Beveren aan tafel voor een tweede gespreksronde met de drie overgebleven kandidaten. Dat zijn de Nederlandse Duitser Peter Hyballa (ex-trainer van NEC), Arnauld Mercier (ex-Roeselare) en Sven Vermant (beloften Club). Indien er met hen geen akkoord wordt bereikt, heeft de club andere pistes achter de hand. (MVS)