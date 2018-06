Verheyen leidt eerste training, KVO ziet af van Coosemans 20 juni 2018

Gert Verheyen heeft zijn eerste training als clubcoach achter de rug. Samen met assistent Franky Van der Elst blies hij gisteren de voorbereiding van KV Oostende op gang. "We zijn al wekenlang aan de slag, maar eindelijk mag ik doen wat ik het liefst doe", vertelde de nieuwe KVO-coach, die al meteen enkele wijzigingen doorvoerde. "Niet dat alles hier slecht was, maar na een verkenningsronde had ik toch een A4'tje volgeschreven." De kleedkamers werden bijvoorbeeld gezelliger gemaakt en in het spelershome moesten de lange eettafels plaatsruimen voor tafels van vier of zes om de groepsfeer te bevorderen. Intussen ervaart de gewezen analist en bondscoach van de U19 wat het trainerschap in clubverband inhoudt. "Het is de eerste keer dat ik een transferperiode meemaak. En dan zeg je: wat is dat allemaal?" Wat de nieuwe doelman betreft, ziet KV Oostende af van Coosemans en richt het ondanks interne verdeeldheid zijn pijlen op Kameroens international Fabrice Ondoa, die bij Sevilla B niet aan spelen toekomt, maar gek genoeg wel Ajax-doelman Onana uit de ploeg houdt bij Kameroen. Intussen lijken Vanheusden (Inter, uitgeleend aan Standard) en Vanlerberghe (Club Brugge) onhaalbaar. Verheyen gaf nog te kennen dat Gano en Lombaerts, die door hun hoog salaris een nieuwe club moeten zoeken, ten volle gebruikt zullen worden in afwachting van een (eventueel) vertrek. (TTV)

