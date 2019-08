Exclusief voor abonnees Verhanneman stopt als Red Dragon 13 augustus 2019

Matthijs Verhanneman heeft zondagavond aan bondscoach Brecht Van Kerckhove laten weten per direct te stoppen als Red Dragon. Ook het EK in eigen land dat in september start, laat de 30-jarige Belgische Speler van het Jaar aan zich voorbijgaan. Voor Verhanneman draaide het afgelopen olympisch kwalificatietoernooi uit op een sisser. Hij bleef als enige speler drie wedstrijden lang aan de kant en de ploeg kon zich na een wanprestatie tegen Nederland niet kwalificeren voor de Olympische Spelen. "Ik voelde een gebrek aan vertrouwen", motiveerde Verhanneman in groep zijn beslissing. "De ontgoocheling is enorm, maar ik wens de Red Dragons wel alle succes toe tijdens het komend EK." Voor Verhanneman betekent deze beslissing allicht het definitieve einde van zijn loopbaan als international. Het is nog niet duidelijk wie Van Kerckhove als vervanger zal oproepen. De ploeg start vanaf maandag aan de voorbereiding op het EK. (MPM)

